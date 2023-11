Spinazzola e Karsdorp favoriti per le fasce

Zalewski non è al top della forma e ha saltato la gara con lo Slavia per una sindrome influenzale. In lizza per una maglia anche El Shaarawy

Redazione

Dppio ballottaggio sulle fasce in casa giallorossa, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il recupero di Spinazzola, tornato a disposizione, offre a Mourinho una soluzione in più a sinistra. Leo può partire titolare anche perché Zalewski non è al topdella forma e ha saltato la gara con lo Slavia per una sindrome influenzale. In lizza per una maglia anche El Shaarawy. Dalla parte opposta dovrebbe toccare a Karsdorp, rimasto

inizialmente a riposo a Praga e favorito su Celik e Kristensen. In mezzo al campo torna Paredes dopo la squalifica col Lecce: giocherà con Cristante e uno tra Bove (favorito) e Aouar. Davanti la coppia DybalaLukaku. Dovrebbe partire dalla panchina Pellegrini, assente dal match col Servette per una lesione al quadricipite della coscia destra: l'obiettivo è averio titolare il 26 contro l'Udinese.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.