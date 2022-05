Spazio a Kumbulla e (forse) a El Shaarawy

A Firenze, Mourinho potrebbe dare un turno di riposo ad alcuni titolari

Niente conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina per Mourinho, che quindi non darà indicazioni sulla formazione che scenderà in campo. L’unica certezza - scrive 'Il Corriere della Sera' - è che non ci sarà Mkhitaryan, rispetto al match col Leicester dovrebbero esserci alcuni cambi: in difesa Kumbulla al posto di Ibanez; sulla fascia sinistra uno tra El Shaarawy e Vina giocherà al posto di Zalewski mentre al centro del campo potrebbe osservare un turno di riposo Cristante.