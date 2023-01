Spalletti accetta l’invito di Totti: “Sì, incontriamoci”

Certi amori non finiscono, e quello tra Francesco Totti e Luciano Spalletti ha fatto anche un giro immenso prima di ritornare, come riporta Il Corriere della Sera. Ci sta dunque che la volontà dei due sia oggi quella di incontrarsi, chiarirsi. "Mi farebbe piacere incontrare Spalletti" aveva detto Totti. E a Napoli ieri Luciano ha accolto l'invito: "Certo, piacerebbe anche a me. Non ci sono problemi". Se è questo il presupposto per un ritorno di fiamma lo vedremo. Sono state soltanto parole?