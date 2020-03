Southgate riapre a Smalling per Euro 2020: “Sta facendo bene”

Il suo futuro non è ancora definito, con la Roma e il Manchester United che da tempo lavorano ad un’intesa per rendere definitivo il suo trasferimento in giallorosso, ma l’ottima stagione di Chris Smalling ha fatto ricredere più di qualcuno, soprattutto in Inghilterra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il Ct della nazionale inglese Southgate sembra essere tornato sui suoi passi. “Non ho mai escluso nessuno – le sue parole alla BBC -, sarebbe una scelta sbagliata. Mi dispiace per come è passato il messaggio, perché il mio elogio ad alcuni giocatori si è trasformato in una critica a Chris: è stato un mio errore e non è stato carino nei suoi confronti». .