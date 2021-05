Solo vittorie nei cinque precedenti col Crotone

I primi sei punti nel 2016-2017 quando i calabresi si affacciarono per la prima volta in Serie A

La Roma ha vinto tutti i 5 precedenti col Crotone: 4-0 e 2-0 nella stagione 2016-2017 (quando i calabresi si affacciarono per la prima volta in Serie A), poi 1-0 e 2-0 nella stagione 2017-2018, infine 3-1 all’andata (doppietta di Mayoral e Mkhitaryan), scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Questo l’elenco delle altre squadre con cui la Roma in A ha sempre vinto: Spezia, Carpi, Pistoiese, Frosinone, Treviso.