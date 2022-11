Solbakken, l’ultimo rinforzo non è un cannoniere ma crea superiorità numerica

Una caratteristica poco segnalata del nuovo acquisto della Roma è invece la sua capacità di contribuire nella fase di non possesso, come segnalano i 13 recuperi effettuati nella seconda competizione europea per club

L’arrivo di Ola Solbakken a Trigoria consegna a José Mourinho una ulteriore arma offensiva per cercare di migliorare la qualità di un reparto in netta difficoltà nel rapporto fra occasioni create e reti effettivamente realizzate scrive Michele Tossani su Il Corriere della Sera. Solbakken potrebbe aiutare i giallorossi lavorando come alternativa o come supporto di Dybala.Sulla carta si tratta di un giocatore che rappresenta un upgrade rispetto a Eldor Shomurodov nelle rotazioni di squadra e che aggiunge chili e centimetri alla rosa della Roma. Più un giocatore esterno che centrale, nel 3-4-1-2/3-4- 2-1 della Roma la sua posizione ideale sembra appunto essere quella di unico o secondo trequartista, a ridosso di Abraham.