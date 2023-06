Social e radio, per Mou squalificato in A plebiscito dei tifosi

La squalifica per dieci giorni (2 giornate di campionato) comminata a José Mourinho per il caso Chiffi ha compattato, nel caso ce ne fosse stato bisogno, ancora di più la tifoseria giallorossa intorno allo Special One. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, sui social e nelle radio è stato un plebiscito per il portoghese: la decisione di rifiutarsi di fare una lettera di scuse pubbliche per le sue dichiarazioni sull'arbitro è stata particolarmente apprezzata dai tifosi. "Patteggia chi sa di essere colpevole", è il messaggio pubblicato da un romanista su cui è spuntato un like da parte dello Special One, che non ha commentato la sentenza. Il suo click, però, vale più di qualsiasi parola.