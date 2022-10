Smalling un gigante: “Vittoria strepitosa”

L'inglese; "Spero di continuare a fare tanti gol su calcio piazzato"

È stato autore di una prestazione monumentale, Chris Smalling, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.

Non solo per il gol vittoria, il secondo in campionato dopo quello contro la Cremonese che aveva portato altri 3 punti, ma perché è riuscito a cancellare dal campo sia l’ex compagno Dzeko, sia Lautaro Martinez.

E continua a essere di gran lunga il miglior difensore della formazione giallorossa, Smalling, che però viene ancora ignorato dal commissario tecnico Southgate in chiave Nazionale: un vantaggio per José Mourinho, che se lo gode. “Sono molto felice per la vittoria – le parole del difensore – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta la partita con l’Inter era troppo importante da vincere, ora dobbiamo insistere perché giovedì affrontiamo il Betis Siviglia in Europa League e dobbiamo fare risultato".

La formazione giallorossa ha vinto soffrendo, in rimonta. “Tutti abbiamo lottato fino all’ultimo minuto, abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra. La rosa è molto forte, non solo gli undici che scendono in campo all’inizio. Abbiamo grandi obiettivi da raggiungere, dal punto di vista personale, spero di continuare a fare tanti gol su calcio piazzato".