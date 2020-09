Smalling si è sbloccato: accordo con lo United. Izzo l’altro colpo per la difesa

Friedkin sblocca Chris Smalling. Per chiudere l’operazione con il Manchester United per il ritorno in giallorosso del difensore serviva l’ok del presidente, arrivato ieri. Sarà l’inglese, quindi, il primo colpo della nuova proprietà americana, visto che l’operazione Pedro era stata confezionata prima della cessione della società da Pallotta a Friedkin, scrive Il Corriere della Sera.

È stato Fonseca a chiedere il ritorno di Smalling, la conferma di Dzeko (di cui ancora però non c’è certezza) e di Veretout. È stato sempre lui a dare il via libera alla cessione di Florenzi, diventato ufficialmente un giocatore del Psg. Per quanto riguarda il reparto difensivo, oltre al ritorno di Smalling la Roma continua a pensare ad Armando Izzo.