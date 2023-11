Smalling si cura con nuove terapie. Ma a gennaio il club cercherà rinforzi

La fine del tunnel, forse, stavolta è un po' più vicina: Chris Smalling ha accettato di curarsi con nuove terapie innovative, quelle a cui da alcuni anni si sottopongono i calciatori con i suoi stessi malanni, per superare il problema al ginocchio che da troppi mesi lo tormenta e lo tiene lontano dai campi di gioco (in questa stagione ha giocato appena 244 minuti in campionato), scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.