Smalling sempre ai box. Questa volta è il ginocchio

Si è fermato di nuovo Chris Smalling e questa volta non c’entra niente l’intossicazione alimentare che lo ha fermato durante la sosta e gli ha fatto saltare la gara di domenica scorsa contro il Parma. Il difensore inglese, che appena due giorni fa era tornato a lavorare con il gruppo, ieri si è di nuovo allenato a parte per un risentimento al ginocchio sinistro, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ritornato nella Capitale dopo il lunghissimo tira e molla con il Manchester United, concluso negli ultimi minuti del calciomercato, aveva subito una distorsione allo stesso ginocchio ed era rimasto fuori contro Benevento, Milan e Young Boys in Europa League. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, ma un suo utilizzo domani sera a Cluj (ore 21, arbitra l’austriaco Lechner) è da escludere ed è a rischio anche il match di domenica al San Paolo contro il Napoli.

Per la trasferta in Romania, l’unico difensore di ruolo a disposizione sarà Juan Jesus, che verosimilmente farà coppia con l’adattato Bryan Cristante in una difesa che potrebbe essere a tre solo con l’inserimento di un giovane della Primavera di Alberto De Rossi: non Amir Feratovic, diciottenne sloveno in panchina con il Parma, arrivato la scorsa estate a Trigoria e quindi senza i requisiti (due anni di permanenza nel club) per essere inserito nella lista B per l’Europa League.