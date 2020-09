Smalling resta ai margini dello United ma inizia a vacillare

È sempre Chris Smalling l’elemento intorno a cui ruotano tutte le strategie di mercato della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il difensore inglese è sempre ai margini dello United e ieri non è stato convocato per la gara di Coppa di Lega contro il Luton Town. Smalling si allena per conto proprio anche se negli ultimi giorni il Manchester ha pensato di reintegrarlo, anche in considerazione del fatto che la trattativa con la Roma sembra bloccata. Ballano alcuni milioni di euro, che i giallorossi dovranno spendere se vogliono dare a Fonseca il difensore richiesto fin dalla passata stagione.

Smalling, da parte sua, sta tenendo fede alla promessa fatta alla Roma di non accettare soluzioni alternative, ma più passano i giorni e più potrebbe vacillare, soprattutto se dovessero arrivare offerte da squadra considerate di prima fascia, in Serie A o in Premier League.