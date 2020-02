Smalling: “Potrei restare se centriamo gli obiettivi”

Chris Smalling spaventa la Roma, scrive il Corriere della Sera. Il centrale inglese è in prestito secco dal Manchester United e la trattativa per il suo trasferimento a titolo definitivo nella Capitale sta vivendo una fase di stallo. In un’intervista alla Bbc Sport, Smalling ha parlato del suo possibile futuro in giallorosso, legandolo però al raggiungimento di obiettivi sportivi, complicati da ottenere visto il momento che sta attraversando la squadra. “Sono venuto alla Roma – le sue parole – per dare il mio contributo, mi trovo bene, se riusciremo a chiudere bene la stagione e a centrare i nostri obiettivi credo che se ne possa parlare”. Ieri la squadra è tornata ad allenarsi in vista della gara di domani col Lecce: è ritornato in gruppo Mert Cetin.