Smalling per sempre: “I tifosi sono unici”

Oltre ai rinforzi già certi, come Aouar e N’Dicka (l’annuncio nei prossimi giorni) e a quelli su cui Tiago Pinto sta lavorando nella sua trasferta londinese (Scamacca), oltre alle cessioni che serviranno per fare cassa e sistemare i conti prima del 30 giugno (Ibanez, Volpato, Missori e forse Zalewski), nei mesi scorsi la società giallorossa ha lavorato sul consolidamento della rosa che ha portato ad alcuni rinnovi dei giocatori chiave come Mancini, Cristante, Matic e, ultimo ma non meno importante, Smalling. L’accordo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, con il difensore era stato trovato da tempo, ma ieri è stato ufficializzato: l’inglese guadagnerà circa 3,5 milioni netti a stagione fino al 2025, quando avrà 36 anni. “Quando sono arrivato qui in prestito – le sue parole – è stata una decisione dell’ultimo minuto, ma è stata una delle scelte migliori che abbia fatto in termini calcistici. A Roma non mi manca nulla: è stato semplice scegliere di restare, soprattutto se penso ai tifosi. Indipendentemente da chi affrontiamo, il loro supporto è sempre incredibile”.