Smalling, occhio a Immobile e ai calci d’angolo: Roma, nuovo esame di maturità

Secondo esame di maturità consecutivo nel giro di pochi giorni per la difesa della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Dopo la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, affrontati domenica scorsa all’Olimpico, stasera i difensori giallorossi dovranno fronteggiare Ciro Immobile, che contro la Roma è già andato a segno 6 volte in carriera (5 con la maglia della Lazio e 1 con quella del Torino). Ad occuparsi del bomber laziale dovrebbe pensare ancora una volta Chris Smalling, che ha superato indenne ma non senza difficoltà il confronto di re t to con Lukaku, aiutato anche da Ibanez e da Gianluca Mancini.

Sono loro tre che in questo momento garantiscono maggiore affidabilità a Paulo Fonseca, che ieri in conferenza ha detto di non avere dubbi sulla formazione da mandare in campo e di avere chiare le idee. Sulla difesa, in realtà, di dubbi ce ne sono sempre stati pochi, anche se alcune carenze messe in mostra dal reparto avrebbero potuto far pensare a dei cambi. Il gol subìto di testa su calcio d’angolo da Skriniar domenica scorsa, ad esempio, ha evidenziato ancora una volta come la Roma vada in sofferenza sulle palle inattive, che in fase offensiva sono una risorsa ma diventano spesso un problema quando bisogna difendere.