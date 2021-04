Smalling ko, blitz in Spagna per un consulto

Avrebbe dovuto tornare a disposizione prima della sosta del campionato, e invece Chris Smalling non farà parte nemmeno della trasferta di Reggio Emilia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Le condizioni del difensore inglese, alle prese con un infortunio muscolare dopo che nelle settimane scorse ha accusato un problema al ginocchio, vengono monitorate giorno per giorno dalla Roma, che spera di recuperarlo per la gara di ritorno di Europa League con l’Ajax del 15 aprile. La situazione, però, non è semplice e nei giorni scorsi Smalling è volato in Spagna, accompagnato dal medico della Roma, per un consulto con il professor Cugat (lo stesso che ha visitato anche Dybala) e per sottoporsi ad una nuova terapia che prevede il trattamento con i fattori di crescita per dare giovamento al muscolo. »Smalling – le parole di Fonseca – sta molto meglio, questo è l’importante».