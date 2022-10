Smalling, il goleador della Roma

L’inglese è in uno stato di grazia, e anche ieri ha messo in discesa la partita della Roma

Ha segnato un altro gol pesantissimo , Smalling , il terzo in campionato, il secondo consecutivo dopo quello che ha regalato tre punti a San Siro contro l’Inter, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L’inglese è in uno stato di grazia, e anche ieri ha messo in discesa la partita della Roma.

“Siamo contenti – le sue parole a fine partita – per la vittoria. Sappiamo che possiamo giocare molto meglio, ma i 3 punti erano troppo importanti contro il Lecce". La Roma si è complicata la vita da sola, sbagliando tanti gol e riportando in partita il Lecce che aveva un uomo in meno. “Abbiamo creato tante occasioni, ma i gol arriveranno. Tutti dobbiamo migliorare, ora abbiamo tempo per recuperare e dobbiamo solamente lavorare”.