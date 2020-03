Smalling e Mkhitaryan superstars. Ma l’Inghilterra spaventa la Roma

Smalling e Mkhitaryan sono diventati due punti di riferimento per Fonseca, giocatori di un livello superiore per il campionato italiano, scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”. Il problema per la Roma, è che ora dall’Inghilterra se ne stanno rendendo conto: il Manchester United sembra aver aumentato da 20 a 29 milioni la richiesta per il cartellino di Smalling. Per quanto riguarda Mkhitaryan, ieri la doccia fredda è arrivata da Mikel Arteta, attuale manager dell’Arsenal: “Stiamo prendendo in considerazione l’idea di tenerlo con noi la prossima stagione”. L’armeno ha un contratto fino al 2021 a circa 7 milioni a stagione, un’enormità per la Roma, che cercherà comunque di trattenerlo proponendo una spalmatura.