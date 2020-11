Smalling a riposo, gioca Kumbulla

“Sto attento alla condizione fisica e alla vicinanza della prossima partita, ma la cosa più importante è scegliere i migliori“. Nella partita di Europa League di questa sera (ore 18.55) contro il Cluj, Paulo Fonseca proseguirà sulla strada del turnover, continuando a ruotare i calciatori della rosa in tutti i reparti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

In porta tornerà Pau Lopez mentre in difesa riposerà Chris Smalling, che ha giocato due gare consecutive dopo un lungo periodo di inattività e sarà preservato per la partita di domenica con il Genoa. Vista la sua assenza e quella dello squalificato Mancini, giocherà sicuramente Kumbulla; insieme a lui dovrebbe toccare a Fazio mentre la terza maglia finirà a Juan Jesus se Fonseca deciderà di far riposare Ibanez.

Davanti ancora fiducia a Borja Mayoral (“La cosa più importante è farlo giocare“), che per la prima volta potrebbe fare coppia con Dzeko: “Vedremo“, ha risposto il tecnico portoghese a domanda diretta. Sugli esterni Bruno Peres (Karsdorp ieri ha svolto differenziato, Santon è out) da una parte e Spinazzola dall’altra. In mezzo al campo Villar e Cristante mentre davanti, con Perez fermo ai box, è probabile una staffetta tra Mkhitaryan e Pedro.