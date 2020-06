Siviglia e Final 8 in Germania. Zaniolo forse torna in lista

Manca ancora l’ufficialità, che arriverà domani, ma la Uefa ha deciso le modalità di svolgimento della fase finale delle coppe europee, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’Europa League si concluderà dal 10 al 21 agosto in Germania: a Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia si giocherà la Final Eight in gare singole. Prima però i giallorossi dovranno affrontare il Siviglia negli ottavi di finale, che si disputeranno sempre in campo neutro, in Germania e in gara secca. Stesso discorso per Inter- Getafe.

La Roma chiederà alla Uefa di riaprire le liste per poter inserire di nuovo Zaniolo, che era stato escluso a gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio, e anche Zappacosta.