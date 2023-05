Sinner e Totti, padel-show al Foro

La sfida che non ti aspetti, o forse sì. Al Foro Italico lo spettacolo non è solo per i match degli Internazionali di tennis: i campioni non si risparmiano e incrociano volentieri le racchette anche fuori dal tabellone, come riporta Il Corriere della Sera. Ieri, per esempio, è andato in scena il "duello" tra Jannik Sinner e Francesco Totti sul campo di padel, vera ossessione trasversale. Una sfida eccezionale tra l’altoatesino, numero 8 del ranking mondiale, e l’ex bandiera della Roma, che ieri si sono esibiti nella «gabbia» sul piazzale della Sala delle Armi al Foro Italico.