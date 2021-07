Shomurodov: un anno per valutare se è l’erede di Dzeko

Se per questa stagione il reparto è coperto, tra un anno la società dovrà prendere delle decisioni importanti

Con l’arrivo di Shomurodov la Roma rimanda di un anno il “problema” del centravanti che sostituirà Dzeko, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Se per questa stagione il reparto è coperto, tra un anno la società dovrà prendere delle decisioni importanti. Quella che oggi pare certa riguarda proprio il numero 9 che ha il contratto in scadenza e non sarà rinnovato. Il rendimento di Shomurodov avrà ripercussioni anche sul futuro di Mayoral. Se a fine stagione la Roma vorrà riscattarlo dovrà versare 20 milioni di euro nelle casse del Real Madrid. Nell’operazione dell’uzbeko, comunque, dovrebbero entrare anche alcuni giovani come il classe 2004 Cagia, mentre Preziosi è interessato a molti prospetti giallorossi.