Shomurodov in attacco, Karsdorp e Veretout out

All'uzbeko la responsabilità di sostenere l’attacco, in una formazione che si annuncia ricca di novità

La Conference League è la sua competizione, visto che nella gara d’esordio in Turchia contro il Trabzonspor ha segnato il suo primo (e finora unico) gol ufficiale in maglia giallorossa e nel 5-1 contro il Cska Sofia ha fornito due assist per il gol di El Shaarawy e Abraham. Anche contro lo Zorya toccherà a Shomurodov la responsabilità di sostenere l’attacco, in una formazione che si annuncia ricca di novità, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’ex genoano troverà spazio in avanti, in una partita in cui la Roma dovrà cancellare la sconfitta nel derby. “Quella con la Lazio – le sue parole alla vigilia del match – non era una partita facile, è stata una gara dalle emozioni forti ma siamo pronti per tornare alla vittoria. Il mio ruolo in squadra? Quando sono arrivato non pensavo di essere subito protagonista, ma mi sono ambientato e devo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato". Karsdorp e Veretout non sono partiti per l’Ucraina: sono rimasti a Trigoria a lavorare per essere a disposizione domenica con l’Empoli.