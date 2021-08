Shomurodov e Cristante oggi in Portogallo

Rimarrà a Trigoria, invece, Florenzi che ha espresso la volontà di andare via: si è deciso che rimarrà ad allenarsi con gli esuberi

Shomurodov oggi partirà per il Portogallo per raggiungere i suoi nuovi compagni, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’attaccante uzbeko ieri ha sostenuto le visite mediche e poi ha firmato il contratto. Insieme a lui ci sarà Cristante, che ha terminato le vacanze. Rimarrà a Trigoria, invece, Florenzi: era stato convocato da Mourinho ma poi, dopo un colloquio con la società in cui ha espresso la volontà di andare via, si è deciso che rimarrà ad allenarsi con gli esuberi. Villar è tornato a Roma per curarsi dopo la distorsione al ginocchio sinistro.