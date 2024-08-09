Doppia seduta, ieri, per la Roma nel ritiro inglese di St George's Park. De Rossi ha insistito particolarmente sul lavoro tattico, e nello specifico sulla fase offensiva, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Manca poco all'inizio del campionato, il 18 agosto a Cagliari. Ghisolfi nel frattempo lavora per perfezionare la rosa in entrata e in uscita. In partenza c'è Darboe, per il quale il Frosinone sta spingendo per un prestito con obbligo di riscatto. Sono sfumati, invece, due obiettivi romanisti: su Pubill, trattato nelle ultime settimane dalla Roma, c'è stato il blitz dell'Atalanta che ha chiuso una trattativa lampo con l'Almeria, sborsando 15 milioni più bonus. Restano in corsa Bellanova del Torino, Calabria del Milan e Assignon del Rennes. La Fiorentina sta per chiudere per Richardson e questo rischia di far sfumare l'affare Bove. Ieri Lina Souloukou ha incontrato gli agenti di Galeno del Porto, valutato 30 milioni e vicinissimo alla Juventus.