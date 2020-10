Serturini-Lazaro, Roma Femminile ok a San Marino

Al quarto tentativo, la Roma femminile ha trovato la prima vittoria in trasferta. Le giallorosse, al termine di una partita tiratissima, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera, hanno sbancato 3-2 il campo del San Marino Academy: dopo il doppio botta e risposta tra Lazaro e Barbieri, all’88’ è stato decisivo il secondo gol consecutivo di Serturini.

“Sono contenta del risultato ma dobbiamo cambiare mentalità – ha spiegato alla fine coach Betty Bavagnoli – Nell’intervallo non ero soddisfatta a e ho chiesto alle ragazze di dare tutto, perché a volte ho la sensazione che diamo per scontato le partite e se non ci crediamo questi poi sono i risultati“.