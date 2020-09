Serie A, il rito violato

Come spiegare questo campionato di Serie A, che inizia stasera, al famoso marziano che Flaiano fece atterrare vicino a Villa Borghese? Non è facile capire che il centravanti e capitano della Roma, Edin Dzeko, è stato convocato per la prima di Verona ma in realtà è già della Juventus e aspetta soltanto che il Napoli e Milik mettano a posto vecchi conti economici, come una coppia che si avvia al divorzio. Oppure, scrive il “Corriere della Sera”, che il nuovo acquisto Kumbulla è arrivato ma non può essere pronto, perché quest’anno il calciomercato durerà addirittura fino al 5 ottobre e le squadre di oggi non saranno quelle di domani. Gli allenatori lavorano in condizioni sempre più difficili. Si chiede loro lo spettacolo ma gli attori non possono fare le prove e recitano a braccio. Un tempo la prima di campionato era un rito, adesso sembra una scocciatura necessaria, in attesa del calcio “vero”.