Serie A femminile, giallorosse a caccia del poker

La quinta giornata della Serie A femminile si incastra tra la Supercoppa e la sosta per gli impegni della Nazionale contro Georgia e Malta, per le qualificazioni a Euro 2021, come riporta il Corriere della Sera.

Proprio per questo, la partita di oggi (12.30, diretta Sky Sport Serie A) contro il Sassuolo assume un’importanza particolare visto anche il pari tra Fiorentina e Milan.

“La squadra arriva a questo appuntamento con grande consapevolezza e tanto lavoro – le parole di coach Bavagnoli, costretta a fare a meno di Pipitone e Corrado – Sono contenta perché ho notato alcuni miglioramenti, come la determinazione di iniziare subito forte e di essere aggressive. Il Sassuolo ha perso due partite, ma contro squadre come la Juventus e la Fiorentina, e Sabatino e Pugnali hanno dato qualità a una squadra già molto preparata“.