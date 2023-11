Se parte con 4 successi Mou eguaglia se stesso

E potrebbe andare all'attacco del record assoluto romanista, le 5 vittorie iniziali ottenute in 3 occasioni

Un pareggio e 2 sconfitte. La Roma non ha mai vinto in Repubblica Ceca; se ci riuscisse domani, sul campo dello Slavia Praga, migliorerebbe ancora quello che è già un record, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera, perché non aveva mai vinto le prime 3 partite di un girone tra Champions, Coppa Uefa, Europa League e Conference.

Ma se si allarga il discorso ai preliminari allora Mourinho eguaglierebbe i 4 successi iniziali ottenuti nella sua prima stagione giallorossa (2021-22) in quella Conference poi finita nella bacheca di Trigoria. E potrebbe andare all'attacco del record assoluto romanista, le 5 vittorie iniziali ottenute in 3 occasioni: nel 1963-64 in Coppa delle Fiere (in panchina prima Foni e poi il subentrato Mirò), nel 1990-91 in Coppa Uefa (con Ottavio Bianchi) e nel 2020-21 in Europa League (con Fonseca).

