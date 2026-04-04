Scorie azzurre sul campionato: Inter-Roma, derby dei delusi

Atterrano in campionato i palloni vaganti nel mondo, lanciati tra le stelle o contro la traversa, soprattutto i palloni malefici del nostro Mondiale perduto. S'incrociano le sorti con il crudele ritorno alla realtà, ma erano reali anche gli spareggi nei giorni del giudizio appena vissuti, scrive Maurizio Crosetti su Il Corriere della Sera. La quotidianità è diversa dal sogno però lo ricorda, come accade nei risvegli al mattino. Si ricomincia, anche quando tutto sembra finito. Nessuna partita più di Inter-Roma contiene destini. Forse è il derby dei rigori sbagliati: da una parte Pio Esposito, dall'altra Cristante. Il primo tiro azzurro dal dischetto in Bosnia e l'ultimo: il primo, che aspettavamo da quattro anni, ma il ragazzo nerazzurro l'ha mandato a inseguire gli astronauti della missione Artemis, e l'ultimo che per i prossimi quattro anni durerà, eterno giorno della marmotta contro una sbarra bianca orizzontale. Non è mica da questi particolari, e invece sì. E Bastoni? I bastoni che fanno male, il due di bastoni che a briscola non conta quasi nulla, i bastoni tra le ruote che sempre lì vanno a finire: "nomen omen", dicevano i Latini che se ne intendevano. Ma come diavolo farà a ripartire da sé, e non fuori di sé, Alessandro Bastoni? Come farà, nel caso, a entrare in scivolata su un avversario tentando l'anticipo, evitando di sgambettarsi il futuro? Che partita, che nodo scorsoio. Se ci saranno rigori, chi preferirà evitarli? A San Siro vedremo Dimarco che mai più esulterà davanti a un monitor, altro personaggio votato alla nemesi.