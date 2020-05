Schick serve un assist ai conti della Roma

Sono veramente tanti i prestiti che la Roma ha dato in giro per il mondo, scrive Luca Valdiserri su “Il Corriere della Sera”. L’unico ad avere veramente molto mercato è Patrik Schick. Il Lipsia può riscattarlo entro il 15 giugno per 29 milioni pagabili in 18 mesi. Il club della Red Bull ha chiesto uno sconto alla Roma che è pronta ad accogliere questa richiesta ma solamente se i tedeschi pagheranno tutto in un’unica tranche. Petrachi avrà un gran lavoro da fare quest’estate per cercare di abbassare il monte ingaggi estremamente elevato dei giallorossi. Quella di Schick non sarà una plusvalenza ma almeno porterà denaro liquido nelle casse della società.