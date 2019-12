Schick, prima da titolare e prima rete con il Lipsia

Alla prima da titolare arriva il primo gol per Patrik Schick in Bundesliga. L’attaccante, di proprietà della Roma e in prestito al Lipsia, ha siglato ieri la pomeriggio la prima rete con la maglia dei tedeschi con uno scavino che ha fatto esaltare i tifosi allo stadio, riporta il “Corriere della Sera”. Il giocatore, che i giallorossi finiranno di pagare a febbraio alla Sampdoria, sarà riscattato automaticamente dal Lipsia se si qualificherà per la prossima Champions League.