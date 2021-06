Schick, l’affare non l’ha fatto la Roma

Adesso che l’attaccante ha segnato 4 gol in 4 partite all’Europeo, il rimpianto cresce

Erano sembrati tanti i 26,5 milioni di euro con i quali la Roma ha ceduto Schick. Hanno evitato una minusvalenza e molto aveva abbracciato metaforicamente Voeller. Ma adesso che l’attaccante ha segnato 4 gol in 4 partite all’Europeo il rimpianto cresce, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. I detrattori sono convinti che, soprattutto per questioni caratteriali, Schick non sarebbe mai esploso alla Roma. Però ora il valore del suo cartellino è praticamente raddoppiato. In quattro partite ha messo in mostra tutto il campionario dell’attaccante moderno. Ha sempre diviso la tifoseria.