Schick, il Lipsia chiede alla Roma un maxi-sconto

Sarà un mercato senza regole, dove sono ammessi anche i colpi bassi. L’emergenza coronavirus ha sconvolto il calcio: i campionati sono fermi, i bilanci in enorme sofferenza, non ci sono certezze neppure per la prossima stagione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Secondo la stampa ceca, ad esempio, il Lipsia chiederà uno sconto del 50% sul riscatto da 29 milioni per Patrik Schick, che il club tedesco può esercitare entro il 15 giugno. Si tratta chiaramente di una proposta “irricevibile” per il club giallorosso, che in quel caso farebbe addirittura una minusvalenza. In realtà è il tentativo di avere un taglio del 20-25%, che secondo alcuni analisti sarà la perdita media del valore di tutti i cartellini, fenomeni esclusi.

I 29 milioni per Schick, però, per la Roma sarebbero ossigeno puro. Il Lipsia non ha obblighi di acquisto, potrebbe anche far scadere la deadline del 15 giugno e poi provare una nuova trattativa. Il club giallorosso, invece, sarà tenuto a pagare i riscatti già fissati di Mancini (13 milioni più 8 di eventuali bonus all’Atalanta), Veretout (16 milioni più 2 di eventuali bonus alla Fiorentina) e Ibanez (8 milioni ancora all’Atalanta, ma condizionati al verificarsi di determinate situazioni sportive). Ci sono poi i tanti prestiti da sistemare, in entrata e in uscita.