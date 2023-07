Scamacca “chiama” Mourinho. Roma-West Ham, altri contatti

"Il miglior duo di sempre", ha scritto la Roma sui social commentando le prestazioni sul campo di allenamento di Paulo Dybala e Nemanja Matic . Sono loro, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, la strana coppia dei primi giorni del ritiro giallorosso, un’amicizia che è nata lo scorso anno e si è consolidata attraverso scherzi in campo e prese in giro social .

Il loro buonumore è un buon segnale per la Roma e per Mourinho, che ne ha fatto due pilastri della squadra. Un gruppo in cui non vede l’ora di inserirsi Gianluca Scamacca. "Sanno tutti quali sono i colori del mio cuore, per me Roma è casa, ho parlato con Pellegrini e sogno di essere allenato di Mourinho, sono sicuro che mi migliorerebbe", le parole nell’intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport sono molto più di un attestato di gradimento.