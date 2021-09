Sassuolo e Cska Sofia, venduti 40mila biglietti

Oltre 25mila tagliandi venduti per domenica, mentre sono 16mila quelli staccati per la Conference

Sono già oltre 40 mila i tifosi giallorossi che hanno comprato il biglietto per le prossime due gare casalinghe della Roma, domenica sera (ore 20.45) con il Sassuolo in campionato e giovedì prossimo nell'esordio in Conference League contro il Cska Sofia. Per il match con la formazione emiliana rimangono pochi posti a disposizione: dei circa 30mila tagliandi ne sono stati acquistati oltre 25mila, come scrive Il Corriere della Sera. Più di 16mila, invece, i biglietti venduti per la gara contro il Cska, ma c'è ancora tempo più di una settimana di tempo per arrivare al tutto esaurito. Alcuni tifosi hanno fatto notare che la Roma abbia indicato un orario per l'accesso al stadio, ma la Roma ha fatto sapere che è un orario consigliato non obbligatorio.