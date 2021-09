Sarri e Mourinho, ancora scintille

Nonostante le sfide di coppa, non si placano le polemiche post derby tra i due allenatori

Botta e risposta a distanza tra Sarri e Mourinho. In attesa delle sfide di Europa e Conference League, si torna a parlare degli episodi controversi nel derby di domenica. Come scrive il Corriere della Sera, non manca la frecciatina post stracittadina da parte di Sarri: "Il rigore?visto solo da arbitro e var". Lapidario Mou: "Il derby è stata la partita in cui la Roma mi è sembrata più grande e l'avversario più piccolo".