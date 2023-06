Saranno tre le amichevoli in Oriente

I giallorossi voleranno il 22 luglio in Asia per una tournée organizzata anche per far lievitare li marchio

Il ritiro della Roma inizierà il 10 luglio a Trigoria, poi i giallorossi voleranno il 22 luglio in Asia per una tournée organizzata anche per far lievitare li marchio in Oriente, come riporta Il Corriere della Sera. La Roma giocherà tre amichevoli contro Tottenham (Singapore, 26 luglio), Wolverhampton e i padroni di casa dell'Incheon United (in Corea del Sud, 29 luglio e i agosto) per tornare nella Capitale il 2.