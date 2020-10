Santon-Bruno Peres l’unico ballottaggio

Fonseca ha lasciato intendere che a Udine non ci saranno troppi cambi. Confermato il tridente Dzeko-Mkhitaryan-Pedro, con Pellegrini al fianco di Veretout. Anche i tre centrali di difesa saranno gli stessi, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”: l’unico ballottaggio è sulla fascia destra, con Santon favorito su Bruno Peres che “ha cominciato a lavorare da pochi giorni“. Non convocato Karsdorp, non al meglio della condizione. Ancora fuori dalla lista Juan Jesus e Fazio, torna a sorpresa Olsen.