La Roma continua a coltivare l'idea Jadon Sancho, il rinforzo che Gasperini considera ideale. Con il Manchester United l'intese per 23 milioni di euro è stata raggiunta, ma la trattativa resta bloccata dalla scelta del giocatore che non ha ancora espresso la sua volontà di trasferirsi. Lo scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il Villarreal insiste per Dovbyk, ma manca ancora l'accordo con la Roma; il Napoli segue l'attaccante senza aver fatto passi concreti. Non si è ancora sbloccata, poi, la trattativa col Legia Varsavia per Ziolkowski, che si è promesso e rifiuta soluzioni alternative.