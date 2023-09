Sanches è out, Pellegrini si allena ma va in panchina

Pellegrini più sì che no, Renato Sanches out. È questo il borsino degli infortunati giallorossi in vista della trasferta di domani sera a Torino, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Per il match contro la formazione granata, infatti, Mourinho dovrebbe avere di nuovo a disposizione il capitano, che ieri si è allenato con il gruppo, ma dovrà rinunciare al portoghese, in attesa di capire l’entità dell'infortunio. Una decisione definitiva su Pellegrini sarà presa solamente oggi, ma dovrebbe essere disponibile almeno per la panchina. Da valutare le condizioni di Smalling, assente dalla gara con il Milan. Rientrano Kristensen e Azmoun, non inseriti nella lista Uefa.