Sabatini, storie di vita e di calcio. L’irresistibile “siparietto” con De Rossi

“Il mio calcio furioso è solitario”non è un titolo, ma una biografia in sei parole, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Le ha scelte Walter Sabatini per presentare il suo libro, ieri all’Aniene, con un inarrestabile fiume di parole. “Ho amato tutti i miei giocatori allo stesso modo”, ha detto Sabatini e gli sia concessa questa piccola bugia. Tra quelli presenti c’era uno che ha amato più degli altri, cioè Daniele De Rossi:“Il mio figlio maggiore, sarà il mio prossimo allenatore”. E se mai dovesse succedere, quella squadra con DDR in panchina e Sabatini dirigente sarà di sicuro un’esplosione di calcio. Tra i brani del libro, letti da Sergio Rubini davanti alla famiglia Mihajlovic, il più toccante è stato proprio quello su Sinisa, “uomo coraggioso fino all’ultimo e il racconto della sua malattia, a volte, ha messo in ombra quanto fosse bravo come allenatore”. C’è tanto passato nel libro ma c’è anche il futuro: il figlio Santiago, il vero capolavoro di un cacciatore di uomini come Walter Sabatini.