Ryan Friedkin a Trigoria. La presenza del figlio di Dan pesa e anche tanto. Basta chiedere a Gasperini che, ieri pomeriggio, si è subito confrontato con il vicepresidente sulle priorità del momento. Insieme hanno fatto il punto. È la fase cruciale di questa stagione, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera, con la Roma protagonista nella corsa Champions, e anche della prossima, con la programmazione del nuovo corso societario e tecnico. Ryan partirà dai rinnovi dei giocatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno. Vedrà il manager di Dybala. C'è distanza ma l'accordo è possibile. L'al ro colloquio sarà con il manager di Celik che ha incassato via libera da Gasperini. Poi toccherà a Pellegrini. In attesa c'è pure Massara che è pronto a salutare. Ryan entro la fine del mese dovrebbe vedere anche Totti. Da coinvolgere nella stagione del Centenario. Da decidere insieme il ruolo. A Trigoria il vicepresidente ha parlato pure con il collaboratore (e amico) Pietro Scala.