Rui Patricio, in Spagna un solo clean sheet

Rui Patricio ha esordito nel 2008 ma per vincere un trofeo è dovuto arrivare alla Roma, la Conference dell’anno scorso, dopo aver raggiunto (in EL) le semifinali nel 2011-12 con lo Sporting Lisbona e i quarti nel 2019-20 col Wolverhampton, scrive Massimo Perrone su Il Corriere della Sera.

Eliminato in entrambe le occasioni, attenzione, da squadre spagnole, prima l’Athletic Bilbao (basco come la Real Sociedad) e poi il Siviglia. Il suo bilancio con le iberiche: 4 vittorie, 3 pareggi, 10 ko. In Spagna ha preso sempre gol escludendo un Atletico Madrid-Sporting o-o. Alla Roma andrebbe bene che ne subisse solo uno, come il 13 ottobre nel girone sul campo del Betis.