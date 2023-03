Rui Patricio e Smalling, la Roma alza il muro

Il primo 0-0 di tutta la stagione — l’ultimo era datato 1 maggio 2022, all’Olimpico in campionato contro il Bologna — è per la Roma una vittoria, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. La tempesta perfetta che voleva il tecnico della Real Sociedad non si scatena davvero mai, per la bravura giallorossa nel difendersi e per l’incapacità degli attaccanti baschi nelle due grandi occasioni che, nella ripresa, potevano riaprire il discorso qualificazione. A secondo tempo appena iniziato è Sorloth a fallire di testa, lasciato solo dall’unica indecisione di Mancini, un gol che sembrava fatto. Ancor più clamorosa la doppia occasione per Oyarzabal, al 23’ st, su azione da calcio d’angolo: prima è Rui Patricio a fare un miracolo e poi è l’attaccante a colpire la traversa a porta spalancata. Più errore che sfortuna.