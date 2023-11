Rui Patricio decisivo: “Parata difficile”

Dopo tante critiche ricevute negli ultimi mesi, ieri Rui Patricioè stato decisivo con una gran parata su un colpo di testa di Romagnoli e ha fatto pace col pubblico. Il portiere portoghese è soddisfatto. "Non solo per me - le sue parole - ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha prima sbattuto a terra". Dopo la gara di Praga è arrivata la reazione da parte della squadra, come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera.