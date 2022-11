Rottura totale: Karsdorp non si presenta a Trigoria

Dopo una settimana di vacanza, Mourinho e la società lo aspettavano insieme al resto dei convocati. L'olandese

Redazione

Ora tra la Roma e Rick Karsdorp è rottura definitiva, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il terzino olandese ieri non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista della partenza per la tournée in Giappone dal 22 al 29, certificando in questo modo un divorzio che era sembrato inevitabile dopo le parole di Mourinho nel post partita contro il Sassuolo. Dopo una settimana di vacanza, Mourinho e la società lo . aspettavano insieme al resto dei convocati, ma l'esterno olandese non si è presentato.

Un'assenza che a 'Irigoria - dove in questi giorni la dirigenza aveva lavorato sotto traccia con Mourinho per provare a ricucire lo strappo - non è stata presa bene, e che porterà quasi certamente ad una multa salatissima, oltre ad accelerare i tempi della cessione.

Karsdorp, infatti, non ha avvisato nessuno della sua assenza: se oggi si presenterà regolarmente, si potrebbe tentare di arrivare ad una tregua e magari farlo partecipare ugualmente alla tournée in Giappone, in attesa di sviluppi sul mercato. Di sicuro il fatto che la rottura sia pubblica non facilita il lavoro di Tiago Pinto, che avrà difficoltà a cederlo già a gennaio a titolo definitivo. L'ipotesi più probabile è che parta in prestito, rimandando così una decisione definitiva a fine stagione.