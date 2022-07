Roma, Zaniolo scatena il tifo: “Scrivi che non te ne vai”

Nicolò, post e foto del gol al Feyenoord: "Per non dimenticare"

Mentre il lavoro procede spedito tra test atletici e sedute con il pallone, dopo i mancati autografi del primo giorno e le mancate risposte ai tifosi che gli chiedevano di non andare alla Juventus, il numero 22 è tornato al centro delle discussioni sui social. Ieri il giovane ha pubblicato su Instagram una foto del gol realizzato in Roma-Feyenoord: "Per non dimenticare", la didascalia che ha accompagnato il post.

Ad alcuni supporter è sembrato un saluto: "Le tre parole che dovresti scrivere sono 'Resto alla Roma'". Tra i primi commenti ci sono quello della madre del calciatore ("La gratitudine è la memoria del cuore. Grazie per le emozioni che mi hai regalato") e quello di Pellegrini , che ha risposto con un cuore rosso. Spicca anche il commento di Sergio Oliveira : "Non sarà mai dimenticato".

Chi rimarrà a lungo è Felix, che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2026. Ancora in stand-by la trattativa per Frattesi: "Non ci sono aggiornamenti", le parole dell'agente. Nelle ultime ore, però, il Sassuolo ha manifestato interesse per Carles Perez come possibile sostituto di Berardi.