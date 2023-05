Roma, Wijnaldum e Dybala in gruppo. Abraham titolare Europa League

Per José Mourinho la doppia buona notizia in vista del match di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen (giovedì all'Olimpico, ore 21), è il ritorno in gruppo di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. L'argentino, che era entrato nel finale di gara contro l'Inter, mettendo in mostra una condizione fisica deficitaria, e l'olandese ieri si sono allenati con i compagni Sono entrambi disponibili per la coppa, ma probabilmente partiranno dalla panchina e proveranno a dar il loro contributo a partita in corso. Chi ci sarà dall'inizio, visto che con l'Inter ha giocato solo 15 minuti, è Tammy Abraham. Sarà lui a guidare l'attacco contro il Leverkusen. "È una grandissima squadra - le sue parole al sito della Uefa - s0 cosa aspettarmi. Giocano un ottimo calcio e hanno un allenatore e dei calciatori straordinari. Sappiamo che sarà una sfida difficile in casa e poi una trasferta complicata, quindi dovremo dare il massimo".