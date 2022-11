Roma, Wijnaldum accelera per Mou: ora l’obiettivo è il ritiro in Algarve

"Non so se Wijnaldum sarà pronto alla ripresa del campionato a gennaio". Sono state queste, dopo il derby del 6 novembre, le parole di Mourinho riguardo al rientro del centrocampista olandese, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Alla gara col Bologna del 4 gennaio mancano circa 40 giorni, e tanti ma forse non abbastanza per Gini che sta lavorando duramente (come testimonia sui social) in questi giorni in Olanda per recuperare il tono muscolare dopo aver tolto il gesso.